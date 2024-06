Ισραήλ: Ύστερα από 8 μήνες ομηρίας η Νόα Αργκαμάνι στην αγκαλιά της καρκινοπαθούς μητέρας της (βίντεο)

Στην αγκαλιά του πατέρα της και στο πλευρό της μητέρας της, που είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου, βρέθηκε λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι.

Διασώθηκε χθες Σάββατο μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά την έφοδο ισραηλινών κομάντος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Γάζας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Τελ Αβίβ.

Rescued hostage Noa Argamani has been finally reunited with her mother, who is suffering from stage 4 terminal brain cancer.

Hours after being released from her medical checkup in Israel, Noa travelled to visit her mother at Sourasky Medical Center in Tel Aviv, where she is… pic.twitter.com/qnpFDV2svk

— Oli London (@OliLondonTV) June 8, 2024