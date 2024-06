Μπιλ Αντερς: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο αστροναύτης του Apollo 8 και του εμβληματικού Earthrise

Ο εμβληματικός αστροναύτης της αποστολής Apollo 8 της NASA, Bill Anders (Μπιλ Άντερς), και δημιουργός μιας από τις πλέον διάσημες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ποτέ στο διάστημα με θέμα τη Γη, πέθανε σε ηλικία 90 ετών σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το μικρό αεροπλάνο με το οποίο πετούσε συνετρίβη κοντά στην ακτή του νησιού Τζόουνς, βόρεια του Σιάτλ.

Ο γιος του Άντερς, Γκρεγκ, επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του πετούσε με το μικρό αεροπλάνο και ότι το σώμα του ανασύρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη. Ήταν ένας σπουδαίος πιλότος», αναφέρεται σε δήλωσή της.

Ο Άντερς ήταν ο άνθρωπος που τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία Earthrise, μια από τις πιο εμπνευσμένες εικόνες της Γης που έχουν ποτέ ληφθεί από το διάστημα.

Η λήψη έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968 κατά τη διάρκεια της πρώτης επανδρωμένης διαστημικής πτήσης που εγκατέλειψε τη Γη και προσέγγισε τη Σελήνη.

Η διάσημη φωτογραφία δείχνει τον πλανήτη μας να υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα της άγονης σεληνιακής επιφάνειας.

Μιλώντας για τη στιγμή, ο Άντερς είχε πει: «Κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή για να εξερευνήσουμε τη Σελήνη αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που ανακαλύψαμε ήταν η Γη».

Η αποστολή Apollo 8 ήταν μια κρίσιμη αποστολή καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι άνθρωποι εγκατέλειψαν την τροχιά της Γης, «χάνοντας τον πλανήτη από τα μάτια τους».

Η αποστολή εκείνη είχε μεταδοθεί ζωντανά σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Μάλιστα η φωτογραφία της «ανατολής» της Γης, το «Earthrise» θεωρείται ότι πυροδότησε το περιβαλλοντικό κίνημα μιας ολόκληρης εποχής.

Μάρτυρες της συντριβής ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος του Αντερς να ίπταται ανάποδα λίγο προτού συντριβεί.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα μπροστά στα μάτια μου», είπε ο Philip Person σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. «Έμοιαζε βγαλμένο από ταινία με ειδικά εφέ.

Πλάνα που φέρεται να κατέγραψαν το αεροπορικό δυστύχημα, εμφανίζουν το αεροσκάφος να προσπαθεί να αποκτήσει ξανά ύψος την ύστατη στιγμή προτού συντριβεί στην επιφάνεια του νερού.

