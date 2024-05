Ρωσία: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στην Αγία Πετρούπολη – Τουλάχιστον 3 νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης

Αδιευκρίνιστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο λεωφορείο.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το Reuters, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να βρίσκονται στο λεωφορείο περίπου 20 επιβάτες.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, ​προτού προσκρούσει στα κάγκελα γέφυρας και εν συνεχεία πέσει στο ποτάμι.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε.

Three killed as bus falls into river in Russia's St Petersburg, TASS says https://t.co/1udhnG4ndl pic.twitter.com/6z9bXRVFug

— Reuters (@Reuters) May 10, 2024