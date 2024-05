Ανάφλεξη στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ: Τι ακριβώς ζητούν οι φιλο-παλαιστίνιοι διαδηλωτές

Ανθεκτικό -αν όχι σαρωτικό- αποδεικνύεται το κίνημα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στα αμερικανικά πανεπιστήμια από φοιτητές που διαδηλώνουν κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

Ο αριθμός των συλληφθέντων φοιτητών έχει ήδη ξεπεράσει τους 1000, ήδη από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, ενώ πολλά πανεπιστήμια προσπαθούν να απελευθερώσουν τα campuses, λίγες ημέρες πριν από τις -πάντα εντυπωσιακές στις ΗΠΑ- τελετές αποφοίτησης.

Τι ακριβώς όμως ζητούν οι διαδηλωτές;

Το BBC επιχειρεί μία σύνοψη των αιτημάτων τους.

Το κύμα διαμαρτυρίας άρχισε σταδιακά να φουντώνει μετά την (σκληρή) απάντηση του Ισραήλ στην τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7ης Οκτωβρίου Χαμάς.

Συν τω χρόνω, οι αρχικές, μικρές συγκεντρώσεις, εξελίχθηκαν σε καθιστικές κινητοποιήσεις, απεργίες πείνας και, πιο πρόσφατα, καταλήψεις πανεπιστημιουπόλεων.

Αποεπένδυση

Οι φοιτητές, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, απαιτούν από τα σχολεία τους, πολλά εκ των οποίων επωφελούνται από τεράστιες δωρεές, ουσιαστικά να «αποσυνδεθούν» οικονομικά από το Ισραήλ ή να πάψουν να επενδύουν σε αυτό.

Εν προκειμένω ζητούν μία αποεπένδυση δηλαδή να πωλήσουν τοποθετήσεις τους (π.χ μετοχές) σε ισραηλινές εταιρίες ή τη διακοπή των όποιων οικονομικών δεσμών.

Φοιτητές – ακτιβιστές εγκαλούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ ή συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρίες είναι συνένοχοι του πολέμου στη Γάζα – όπως επίσης και όσα κολέγια επενδύουν στις εταιρείες.

Οι δωρεές προς τα πανεπιστήμια δεν είναι απλή υπόθεση στις ΗΠΑ, καθώς χρηματοδοτούν τα πάντα: Από ερευνητικά εργαστήρια μέχρι υποτροφίες, χρησιμοποιώντας κυρίως τις αποδόσεις που προκύπτουν από επενδύσεις εκατομμυρίων, ή και δισεκατομμυρίων, δολαρίων.

Τι συμβαίνει στο UCLA;

Τις τελευταίες ώρες πυρήνας των φοιτητικών διαδηλώσεων έγινε το πανεπιστήμιο UCLA στο Λος Άντζελες. Μάλιστα εκεί, το βράδυ της Τρίτης, ομάδα αντιδιαδηλωτών επιτέθηκε σε φιλοπαλαιστινίους που είχαν συγκεντρωθεί στον campus του σχολείου.

Το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης η αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρηση επέμβασης παρότι αρχικά οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου δεν ήθελαν να εμπλέξουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου κάνοντας λόγο για «σε μεγάλο βαθμό ειρηνική» διαδήλωση.

Ωστόσο, η βίαιη ολονύκτια σύγκρουση οδήγησε τους αξιωματούχους του UCLA να ακυρώσουν όλα τα μαθήματα την Τετάρτη.

Πώς διαχειρίζονται τα πανεπιστήμια τις διαμαρτυρίες;

Κάποια από τα ιδρύματα διαπραγματεύονται με τους φοιτητές – ακτιβιστές ενώ άλλα προχωρούν σε «τελεσίγραφα» που τελικά καταλήγουν στο να καλείται η αστυνομία.

Ο τελευταίος γύρος συλλήψεων την Τετάρτη έγινε στο Πανεπιστήμιο του Ουϊσκόνσιν, στο Μάντισον, όπου συνελήφθησαν περίπου 10 άτομα και στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, όπου συνελήφθησαν 14 άτομα.

Ωστόσο υπάρχουν και ειρηνικές διευθετήσεις όπως αυτή στο Πανεπιστήμιο του Northwestern μεταξύ αρχών και διαδηλωτών, οι οποίες περιορίζουν το μέγεθος της κατάληψης στο campus.

Σχετική συμφωνία επετεύχθη επίσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου συμφωνήθηκε το αίτημα της αποεπένδυσης να τεθεί σε ψηφοφορία τον Οκτώβριο σε αντάλλαγμα οι φοιτητές να απομακρυνθούν από την κατάληψη.

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από τα πανεπιστήμια να πράξουν περισσότερα, λαμβάνοντας περισσότερα μέτρα και επισημαίνοντας κάποια για κρούσματα αντισημιτισμού σε ορισμένες από αυτές τις διαδηλώσεις.

Την ίδια στιγμή Εβραίοι φοιτητές σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις δηλώνουν στο BBC ότι υπάρχουν περιστατικά που τους κάνουν να νιώθουν άβολα ή και φόβο.

Τα περιστατικά αυτά κυμαίνονται από συνθήματα και πλακάτ υπέρ της Χαμάς, ως λεκτικές και όχι μόνο συγκρούσεις και απειλές.

Αποδίδει το κίνημα;

Φιλοπαλαιστινιακές ομάδες σε διάφορα ιδρύματα καλούν εδώ και χρόνια τα θεσμικά όργανα αυτών να υποστηρίξουν το κίνημα Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), ως μέσο αποτροπής κατά του Ισραήλ.

Βεβαίως κανένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ δεν έχει δεσμευτεί στο εν λόγω πλαίσιο BDS, αν και ορισμένα στο παρελθόν, είχαν διακόψει κάποιους οικονομικούς δεσμούς με το Τελ Αβίβ.

Αν και μια τέτοια αποεπένδυση θα είχε αμελητέο αντίκτυπο, εάν είχε τον παραμικρό, στον πόλεμο που διεξάγεται στη Γάζα, οι διαδηλωτές εκτιμούν ότι θα αποκαλύψει όσους επωφελούνται από τον πόλεμο και θα βοηθούσε στην οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης για το θέμα τους.

O χάρτης της «εξέγερσης»

• Βορειανατολικές Πολιτείες: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU; Georgetown; American; University of Maryland; Johns Hopkins; Tufts; Cornell; University of Pennsylvania; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; University of Rochester; University of Pittsburgh

• Δυτική Ακτή: California State Polytechnic, Humboldt; University of Southern California; University of California, Los Angeles; University of California, Berkeley; University of Washington

• Μεσοδυτικές Πολιτείες: University of Wisconsin; Northwestern; Washington University in St Louis; Indiana University; University of Michigan; Ohio State; University of Minnesota; Miami University; University of Ohio; Columbia College Chicago; University of Chicago

• Νότος: Tulane; Emory; Vanderbilt; University of North Carolina, Charlotte; University of North Carolina, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida State; Virginia Tech; University of Georgia, Athens

• Νοτιαανατολικά: University of Texas at Austin; Rice; Arizona State