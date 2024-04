Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ο. Τζ. Σίμπσον – Η «δίκη του αιώνα» που συγκλόνισε την Αμερική

Ο πρώην σούπερ σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου ο Ο.Τζ. Σίμπσον, η δίκη του οποίου για διπλή ανθρωποκτονία το 1995 κέντρισε το ενδιαφέρον των Αμερικανών, πριν τελικά ο ίδιος αθωωθεί, πέθανε σε ηλικία 76 ετών σύμφωνα με την οικογένειά του.

«Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Όρενθολ Τζέιμς Σίμπσον, πέθανε μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πέθανε περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του», έγραψε στο X η οικογένεια του άνδρα που θεωρούνταν ένας από τους πρώτους μαύρους σούπερ σταρ στις ΗΠΑ.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024