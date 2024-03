Βαλτιμόρη: Μεγάλο τρακτέρ με ρυμουλκό ήταν πάνω στη γέφυρα όταν κατέρρευσε

Ένα μεγάλο τρακτέρ με ρυμουλκό βρισκόταν πάνω στη γέφυρα Francis Scott Key όταν κατέρρευσε, όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βαλτιμόρης στο CBS News.

Στο νερό γύρω από το πλοίο που χτύπησε τη γέφυρα έχει δημιουργηθεί κηλίδα από καύσιμα.

«Η ομάδα κατάδυσης και διάσωσης έφτασε στη σκηνή για να εντοπίσει τα άτομα» στο νερό – η τελευταία ενημέρωση ανέφερε ότι έως και 20 εργαζόμενοι πιστεύεται ότι έπεσαν στο ποτάμι.

Δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της πρόσκρουσης, αν και στα social media εμφανίζονται συνεχώς ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου, λίγο πριν από το μοιραίο συμβάν.

UPDATE: CONTAINER SHIP LOST POWER BEFORE STRIKING BALTIMORE KEY BRIDGE

The Singaporean container ship, Dali, struck one of the bridge support pillars shortly after leaving the Seagirt Marine Terminal in the Port of Baltimore

pic.twitter.com/Fb0AkIm2gd pic.twitter.com/HsiEbxIi5S

— TopTrends90 (@TopTrends90) March 26, 2024