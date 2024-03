Τι (δεν) ξέρουμε έως τώρα για το μακελειό στη Μόσχα: Τα ντοκουμέντα, οι δράστες, οι εικασίες και τα ερωτήματα

Στην πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία από το 2002, με τουλάχιστον 137 νεκρούς και δεκάδες ακόμη σοβαρά τραυματίες, έχουμε ανάληψη ευθύνης, σύλληψη 4 ατόμων, που θα δικαστούν στις 22 Μαΐου, την επίσημη αντίδραση του Κρεμλίνου, αλλά και πληθώρα ερωτημάτων.

Ας δούμε ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας έως τώρα και ποιοι οι άγνωστοι Χ στην εξίσωση αυτή του τρόμου.

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου, λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα), ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισβάλλουν στον κατάμεστο συναυλιακό χώρο, όπου πρόκειται να ξεκινήσει συναυλία ροκ συγκροτήματος.

Το Crocus City Hall είναι στα προάστια της Μόσχας, μόλις 20 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο και ως χώρος που πολύ συχνά φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις και πλήθη συνήθως φρουρείται αυστηρά.

Τα βίντεο από τη μοιραία νύχτα δείχνουν τουλάχιστον 4 άνδρες να έχουν μπει με Καλάσνικοφ και άλλα αυτόματα όπλα και μαχαίρια στον χώρο, να ανοίγουν αδιακρίτως πυρ και να βάζουν φωτιά στο κτίριο, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν τα θύματά τους.

Όλα τα παραπάνω τα κάνουν ανενόχλητοι. Η όλη επίθεση διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Δεν φαίνεται παρουσία αστυνομικών ή άλλων δυνάμεων από τα βίντεο που έχουν καταγράψει τις στιγμές του απόλυτου τρόμου και πανικού.

Το ανθρωποκυνηγητό από τις ειδικές δυνάμεις της Ρωσίας αρχίζει αφού οι δράστες διαφεύγουν με ένα λευκό Renault, προκειμένου να κατευθυνθούν – όπως υποστηρίζουν οι ρωσικές αρχές – προς την Ουκρανία.

Επιστρατεύονται ελικόπτερα τα οποία και ρίχνουν πάνω από 160 τόνους νερού για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που καταστρέφει ολοσχερώς το εσωτερικό του χώρου, αλλά και οδηγεί στην κατάρρευση της στέγης του.

Πολλοί είχαν ήδη πεθάνει από πυροβολισμούς ή από την εισπνοή των καπνών. Εκατοντάδες αναζητούσαν πανικόβλητοι τρόπους διαφυγής. Κάποιοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στις τουαλέτες. Οι δράστες πριν φύγουν τους εκτέλεσαν.

Όταν η στέγη κατέρρευσε υπολογίζεται ότι παρέμεναν μέσα στο κτίριο 200 άτομα. Η φωτιά έσβησε τελικά 10 ώρες μετά τη φονική επίθεση. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών να ανέβει κι άλλο. Μεταξύ των νεκρών είναι και 3 παιδιά. Επιπλέον 60 άτομα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο με το ανθρωποκυνηγητό, τη σύλληψη και την ανάκριση υπόπτων. Θέλοντας ενδεχομένως να στείλουν και ένα μήνυμα, οι ρωσικές αρχές βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό τους και βασανιστήρια.

The Russian Investigative Committee showed the weapons of terrorists pic.twitter.com/mbPdPMJy5l

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024