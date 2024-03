Κέιτ Μίντλετον: Τι γνωρίζουμε για τη διάγνωσή της με καρκίνο

Σοκ και συγκίνηση όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και διεθνώς, έχει προκαλέσει το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που δημοσίευσε η Κέιτ Μίντλετον, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωσθεί με καρκίνο.

Το BBC συγκεντρώνει τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα για την κατάσταση της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, ο οποίος ανακαλύφθηκε μετά από μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

🔗 https://t.co/lvpRPTulkK Kate Middleton is undergoing treatment for cancer.

The Princess of Wales, 42, shared her health news on Friday in a personal video message, which comes after Kensington Palace announced on Jan. 17 that she had undergone abdominal surgery.

📷: BBC… pic.twitter.com/fNa8Q2odOl

— People (@people) March 22, 2024