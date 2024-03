Ράμα: Τι απαντά για το περιστατικό με την δημοσιογράφο

Μετά την χειρονομία του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, προς μια δημοσιογράφο, ο ίδιος απαντά μέσω του X στις αντιδράσεις που προκάλεσε η κίνησή του.

«Έτσι πρέπει να λειτουργεί η πληροφόρηση και να τιμάται η αλήθεια;», διερωτάται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας επιμένοντας πως επρόκειτο για μια «εντελώς αθώα χειρονομία, όπως ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο».

Ο Ράμα κάνει λόγο για «παραπλανητική ερμηνεία ενός βίντεο», η οποία όπως υποστηρίζει «αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από τις μαρτυρίες πολυάριθμων και κυρίως γυναικών δημοσιογράφων που ήταν μάρτυρες της υποτιθέμενης επίθεσης αλλά δεν ρωτήθηκαν καθόλου γι’ αυτήν».

Is this how information should work and truth honored?

To label a completely innocent gesture, such as a friendly pat on the shoulder following a normal conversation with the press where all questions were answered without any lack of patience, first as "aggression" and then as…

— Edi Rama (@ediramaal) March 20, 2024