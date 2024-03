Ισλανδία: Τα αναχώματα δουλεύουν, αλλά η απειλή της λάβας παραμένει

Τα φράγματα που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω από το Γκρίνταβικ φαίνεται να κρατούν τη λάβα μακριά από τις υποδομές της κωμόπολης, ωστόσο δεν έχει εξαλειφθεί η απειλή από την τέταρτη –από τον Δεκέμβριο- ηφαιστειακή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ. Σύμφωνα με το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο (IMO), η έκρηξη του Σαββάτου άνοιξε μια ρωγμή μήκους σχεδόν 3 χιλιομέτρων.

Η λάβα έρεε με κατεύθυνση κυρίως νότια και νοτιοανατολικά, με ρυθμό περίπου 1 χιλιόμετρο την ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές ενίσχυσαν τα αναχώματα, προκειμένου να μην καταστραφεί ο παραλιακός δρόμος και ενώ η λάβα κινείτο προς τη θάλασσα.

Lava flows from a volcano in Iceland that spewed smoke and lava into the sky on Saturday appeared to slow, but authorities said they still posed a danger to infrastructure including a nearby fishing town https://t.co/oZMyIwFnQu pic.twitter.com/TtCMz15knY

