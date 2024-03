Ισλανδία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρέικιανες

Για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο και για έβδομη φορά από το 2021 εξερράγη το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες στην Ισλανδία το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Η ισλανδική αστυνομία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή και η αρχή Πολιτικής Άμυνας έστειλε ένα ελικόπτερο για να εξεταστεί η έκταση της έκρηξης.

Το κοντινό γεωθερμικό σπα Blue Lagoon έκλεισε αμέσως τις πύλες του, όπως έκανε και κατά τις προηγούμενες εκρήξεις.

Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου είχε σημειωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου, με τη λάβα, τότε, να καταστρέφει δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους.

Κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια στην κωμόπολη Γκρίνταβικ.

An eruption just started on the Reykjanes peninsula. The eruption is at a similar location as the one in February. It is clearly visible from Reykjavik. #eruption #iceland pic.twitter.com/CMYd3IKQyy

— Lava Centre (@LavaCentre) March 16, 2024