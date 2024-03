Ρωσία: Ποσοστό 87,34% για τον Πούτιν στις εκλογές

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκεντρώνει ποσοστό 87,34% στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, μετά την καταμέτρηση του 40% των ψήφων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Νικολάι Χαριτόνοφ αποσπά το 4,11% των ψήφων, ο Βλάντισλαβ Νταβάνκοφ το 3,92% και ο Λεονίντ Σλούτσκι το 3,06%.

Η συμμετοχή στις ρωσικές προεδρικές εκλογές ανήλθε στο 74,22%.

«Το αποτέλεσμα του Πούτιν είναι ρεκόρ στην ιστορία της σύγχρονης Ρωσίας», αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο.

Το 2018 ο Πούτιν είχε αποσπάσει ποσοστό 76,69% και το 2012 63,6%. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κέρδισε το 2008 με ποσοστό 70,28%. Το 2004 και το 2000 ο Πούτιν κέρδισε με 71,31% και 52,9% αντίστοιχα. Το 1996, ο Μπόρις Γιέλτσιν κέρδισε στον δεύτερο γύρο με 53,82%.

#BREAKING Putin on 88 percent with quarter of polling stations counted: election commission pic.twitter.com/1G1czdfBf1

— AFP News Agency (@AFP) March 17, 2024