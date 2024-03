Πούτιν: Πώς έγινε ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας από την εποχή Στάλιν. Και τι θέλει να πετύχει ακόμη

Είναι ήδη 24 χρόνια στο Κρεμλίνο και τώρα ετοιμάζεται να εξασφαλίσει – με άνεση – ακόμη μία θητεία 6 ετών, καθώς οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει έτσι ο μακροβιότερος ηγέτης της χώρας από τον Στάλιν. Και φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να εξαφανίζει κάθε εμπόδιο που βρισκόταν στον δρόμο του, για να πετύχει αυτό το ρεκόρ.

Φυλάκισε επικριτές, φίμωσε τον Τύπο, άλλαξε το Σύνταγμα, μετακινήθηκε από την πρωθυπουργία στην προεδρία και πάλι πίσω, εισήγαγε νέους νόμους για να εξαλείψει οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί κριτική στον πόλεμο του στην Ουκρανία. Ο θεωρούμενος ως πιο ισχυρός αντίπαλος του τα τελευταία χρόνια, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δεν είναι πια στη ζωή. Βρέθηκε νεκρός σε φυλακές της Αρκτικής τον περασμένο μήνα. Οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν εξηγηθεί πλήρως.

Για τον Πούτιν θα είναι η πέμπτη θητεία. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία το 2000 ως πρόεδρος. Στο τέλος της δεύτερης θητείας του, το 2008, αναγκάστηκε να παραδώσει τα ηνία στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Αλλά συνέχισε ο ίδιος να κυβερνά τη χώρα ως πρωθυπουργός, πριν ξαναγίνει πρόεδρος.

Αν και είχε επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι θα δεν θα αλλάξει το Σύνταγμα να παραμένει αέναα στην εξουσία, είναι αυτό ακριβώς που έκανε το 2020, προκειμένου να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για ακόμη δύο θητείες. Αν εξαντλήσει τη δυνατότητα αυτή θα κυβερνά έως το 2036, όταν θα είναι πια 83 ετών όπως παρατηρεί το Bloomberg.

Τυπικά ναι, βλέπουμε ακόμη τρεις υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές. Είναι αυτοί στους οποίους επέτρεψε το Κρεμλίνο να λάβουν μέρος και πρόκειται ουσιαστικά για εκπροσώπους κομμάτων που στη Δούμα στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως εξηγεί το Bloomberg.

Russia Presidential Elections 2024: Russia heads into its final day of voting to elect the country's next President as Putin sets out for a fifth term of six years amid drone attacks and calls for opposition protests. See our live coverage https://t.co/CaCYSBqjOk

— Reuters (@Reuters) March 17, 2024