Ανοικτά της Γάζας το πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο

Ανοικτά της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται το πλοίο που ξεκίνησε από την Κύπρο, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Με τη συνδρομή της οργάνωσης World Central Kitchen (WCK), το πλοίο μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους βοήθειας προκειμένου να διανεμηθούν μέσω αποβάθρας που ετοιμάζεται στη Γάζα.

Ένα δεύτερο πλοίο αναμένεται να αποπλεύσει σύντομα από την Κύπρο.

VIDEO: The first aid vessel heading to Gaza via a new maritime corridor is seen off the coast of the war-ravaged territory. pic.twitter.com/KTCfCR7U2t

— AFP News Agency (@AFP) March 15, 2024