ΟΗΕ: Χτυπήθηκε αποθήκη με ανθρωπιστική βοήθεια στη Ράφα

Η υπηρεσία αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους (UNWRA) ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε μία από τις αποθήκες της με ανθρωπιστική βοήθεια στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με την UNWRA, υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μια αποθήκη/ κέντρο διανομής της UNRWA στη Ράφα χτυπήθηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Τζουλιέτ Τούμα.

#BREAKING UN agency UNWRA says its aid warehouse 'hit' in Gaza's Rafah, scores injured pic.twitter.com/vL3woGxkDp

— AFP News Agency (@AFP) March 13, 2024