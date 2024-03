ΕΕ: «Πράσινο φως» για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θέμα το οποίο θα συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 και 22 Μαρτίου.

«Από τότε που παραχωρήσαμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα προς τα εμπρός. Περισσότερη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο από ό,τι σε μια ολόκληρη δεκαετία. Φυσικά απαιτείται περισσότερη πρόοδος για την ένταξη στην Ένωση, αλλά η χώρα δείχνει ότι μπορεί να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης και τις φιλοδοξίες των πολιτών της να είναι μέρος της οικογένειάς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε στο Συμβούλιο να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

