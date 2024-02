Δυτικές ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό

Θα πολεμήσουν και Έλληνες στρατιώτες για την απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κριμαίας; Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν το αποκλείει, αλλά όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απορρίπτουν κατηγορηματικά την αποστολή χερσαίων δυνάμεων της ΕΕ στην Ουκρανία.

Οι Financial Times όμως αναφέρουν ότι η Δύση εμπλέκεται εδώ και καιρό στην Ουκρανία με τις δικές της μονάδες. Ανώτερος Ευρωπαίος στρατιωτικός- ο οποίος δεν κατονομάζεται – δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι οι δηλώσεις Μακρόν αποσκοπούσαν στη δημιουργία αποτροπής και σύγχυσης προς τη Μόσχα. «Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν ήδη δυτικές ειδικές δυνάμεις στην Ουκρανία, απλώς κανείς δεν το έχει παραδεχτεί επίσημα», γράφουν οι Financial Times.

Μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 επίσης, αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία «μισθοφόροι» από διάφορες. Πρόκειται για βετεράνους των ειδικών δυνάμεων, που είχαν υπηρετήσει επίσης σε μονάδες του ΝΑΤΟ.

Στην πραγματικότητα άλλωστε, πολύ πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στρατιωτικοί ειδικοί από χώρες του ΝΑΤΟ εκπαίδευσαν τον ουκρανικό στρατό, ιδιαίτερα μετά την κατάληψη και προσάρτηση της Κριμαίας , το 2014.

Οι πληροφορίες αυτές συμπίπτουν με την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν για την Κατάσταση του Έθνους, στην οποία ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε πως οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας βρίσκονται σε ετοιμότητα, επαναφέροντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς στο τραπέζι την πυρηνική απειλή. Τόνισε μάλιστα πως η Δύση έχει μάλλον υποτιμήσει το τι θα σήμαινε ένας πυρηνικός πόλεμος.

«Αμοιβή κινδύνου»

Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάινεν είχε εκδώσει έναν κανονισμό που καθιστούσε δυνατή την καταβολή «αμοιβής κινδύνου» σε στρατιωτικούς που βρίσκονταν στην Ουκρανία. Το γεγονός βέβαια ότι η Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν έναν μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στην Ουκρανία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως στρατιωτική επέμβαση.

Ερωτήματα όμως σχετικά με τον αριθμό των Aμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία προέκυψαν όταν δημοσιοποιήθηκε πέρυσι τον Αύγουστο ένα εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε αρχικά και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από έναν αξιωματούχο του Πενταγώνου. Όπως αποκάλυψε το αμερικανικό αμυντικό ειδησεογραφικό περιοδικό Task & Purpose, το έγγραφο αναφέρει ότι τα μέλη του αμερικανικού στρατού που βρίσκονται στην Ουκρανία έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά μέχρι τις 24 Απριλίου 2022.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «η χερσαία περιοχή και ο εναέριος χώρος πάνω από την Ουκρανία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή άμεσης επιτρεπόμενης επικινδυνότητας με ισχύ από τις 24 Απριλίου 2022». Αυτό το επίδομα αποτελείται από 225 δολάρια το μήνα, συν ένα επιπλέον επίδομα «ταλαιπωρίας», ύψους 100 δολαρίων ανά μήνα παραμονής στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε «μια περιορισμένη παρουσία στην Ουκρανία για κρίσιμες για την αποστολή λειτουργίες της πρεσβείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης ασφαλείας στους διπλωμάτες ,κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ».

Τα έγγραφα που διέρρευσαν πάντως δείχνουν ότι, εκτός από την υπηρεσία ασφαλείας της πρεσβείας, και άλλα μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων βρίσκονταν ή θα μπορούσαν ακόμα να βρίσκονται στην Ουκρανία . Αυτά δείχνουν ότι – από τον Φεβρουάριο του 2023 – συνολικά 97 άνδρες των ειδικών δυνάμεων από χώρες του ΝΑΤΟ σταθμεύουν στην Ουκρανία, 14 εκ των οποίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ανέφεραν στο ABC News ότι οι στρατιώτες αυτοί δεν συμμετέχουν ενεργά σε εχθροπραξίες. Στο ίδιο έγγραφο τονιζόταν ότι είχαν αναπτυχθεί στην Ουκρανία 50 στρατιώτες από τη Βρετανία,15 στρατιώτες από τη Γαλλία, 17 ς από τη Λετονία και ένας από την Ολλανδία. Επιπλέον, σύμφωνα με το έγγραφο, υπήρχαν άλλοι 100 Αμερικανοί δημόσιοι υπάλληλοι στην εμπόλεμη ζώνη, 71 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και 29 του Υπουργείου Άμυνας.

Επιχείρηση «Atlantic Resolve»

Το ερώτημα παραμένει πάντως γιατί η Ουκρανία ανακηρύχθηκε κατάλληλη περιοχή για « αμοιβή κινδύνου» μόνο τον Ιούλιο του 2023. Αυτό προφανώς σχετίζεται με το προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιουλίου 2023 σχετικά με την επιχείρηση των ΗΠΑ «Atlantic Resolve», η οποία εκτελείται από το 2014 στην Ουκρανία .Με το διάταγμα αυτό εξουσιοδοτείται το Αμερικανικό Πεντάγωνο να επιστρατεύσει έως και 3.000 εφέδρους για ανάπτυξη στην Ευρώπη και να τους υποστηρίξει με την αμοιβή των εν ενεργεία στρατιωτών.

Η Κάθριν Κουζμίνσκι ,διευθύντρια του think tank «Center for a New American Security», επιβεβαίωσε στο «Task & Purpose» ότι με το προεδρικό αυτό διάταγμα, τέθηκε η νομική βάση για την πληρωμή των στρατευμάτων που βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, το ΝΑΤΟ έχοντας στείλει στην Ουκρανία άρματα μάχης Bradleys, Leopards και Abrams, προφανώς χρειάζεται δυτικούς εκπαιδευτές για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες στη χρήση τους.

«Ό,τι χρειαστεί»

Προφανώς , ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τα γνωρίζει όλα αυτά και ενδεχομένως να πίστευε πώς η δήλωσή του για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, δεν θα συναντούσε τόσες πολλές αντιδράσεις. «Αναφέροντας αυτό που φαινόταν απίθανο σενάριο, ο Μακρόν προσπαθούσε να επαναλάβει κάτι σαν τη δέσμευση του Μάριο Ντράγκι «ό,τι χρειαστεί» για να σώσει το ευρώ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», γράφουν οι Financial Times.

«Ο Μακρόν έχει αρχίσει να βλέπει τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του Πούτιν ως υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ουκρανία. Η Μόσχα εμπλέκεται σε «υβριδικό πόλεμο» κατά της Γαλλίας ειδικά με επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και εκστρατείες παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, καθώς και με τακτικές εκφοβισμού στον αέρα και στη θάλασσα», λένε αξιωματούχοι στο Παρίσι.

«Ο Μακρόν πιστεύει ότι πλησιάζουμε στη στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη και διακυβεύεται η ίδια η ικανότητά της να ενεργεί ως πραγματική γεωπολιτική δύναμη», λέει ο Τομά Γκομάρ, διευθυντής του Γαλλικού think-tank «Ifri».

Το πρόβλημα βέβαια για τον Μακρόν είναι ότι» σε αντίθεση με τον Ντράγκι, η Γαλλία δεν έχει τα μέσα να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να προστατεύσει την Ουκρανία. Το Βερολίνο καλεί το Παρίσι να στείλει περισσότερα πυρομαχικά και άρματα μάχης στην Ουκρανία.