Το μήνυμα Φον ντερ Λάιεν από το αεροδρόμιο Αντόνοφ: «Θα υπάρξει νίκη για την Ουκρανία»

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, από το αεροδρόμιο Αντόνοφ λίγο έξω από το Κίεβο, το σημείο όπου ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από δύο χρόνια, έστειλαν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

At the Wall of Remembrance, I pay my respects to the Ukrainians who made the ultimate sacrifice fighting for our values.

Freedom, democracy, the rule of law.

They are in our hearts and minds.

Their legacy lives on.

And it will shine through the day Ukraine wins this war. pic.twitter.com/2SeulZsNPe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024