Ουκρανία: Ευχαριστίες στην ΕΕ για τα 50 δισ.

Το Κίεβο, όπως ήταν αναμενόμενο, χαιρέτισε τη συμφωνία της ΕΕ για την παροχή 50 δισ. στη χώρα (17 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισ. ευρώ σε δάνεια), κάνοντας λόγο για «συνεισφορά» στην «κοινή νίκη» απέναντι στη Ρωσία.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η απόφαση ελήφθη και από τους 27 ηγέτες, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ισχυρή ενότητα της ΕΕ», έγραψε στο Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία δεν είναι λιγότερο σημαντική από τη στρατιωτική βοήθεια και την πίεση των κυρώσεων στη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Οι χώρες μέλη της ΕΕ για μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη την αλληλεγγύη και την ενότητά τους βοηθώντας τον ουκρανικό λαό να αντέξει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ στο Χ. «Κάθε μία από τις ψήφους σας αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην κοινή μας νίκη», τόνισε.

Welcome an approval by #EUCO the decision on establishing of Ukraine Facility of up to €50 billion for 2024-2027.

EU Member States one more time show their solidarity & unity in the actions to Ukrainian people to withstand the war.

Grateful to @CharlesMichel, the Leaders of EU…

