Αφγανιστάν: Ο Ρώσος επιχειρηματίας που έχασε την ζωή του στη συντριβή του Falcon

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε κάποτε βραβευτεί στη Ρωσία για η συνεισφορά του στην τοπική οικονομία, είναι ανάμεσα στους νεκρούς επιβάτες του Falcon που συνετρίβη σε απομακρυσμένη περιοχή του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές ασφαλείας, ο 65χρονος Ανατόλι Ευσιούκοφ ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος Dassault Falcon 10 το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν το Σάββατο. Συνετρίβη στην περιοχή Kuf Ab της επαρχίας Μπανταχσάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με το κανάλι Agentstvo Telegram.

Ο Ευσιούκοφ ήταν από το Βόλγκοντονσκ της περιφέρειας Ροστόφ, όπου είχε ανοίξει εμπορικά κέντρα και το 2014 είχε λάβει βραβείο από τον διορισμένο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν περιφερειακό κυβερνήτη για το έργο του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ήταν ιδιοκτήτης τριών αγορών στο Βόλγκοντονσκ και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχεδίαζε επίσης την κατασκευή ενός εμπορικού συγκροτήματος 48.000 τετραγωνικών ποδιών.

Η ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο εφημερίδα Izvestia ανέφερε ότι η σύζυγος του Ευσιούκοφ, Άννα, επέβαινε επίσης στο αεροσκάφος. Επέστρεφαν στη Ρωσία από την Ταϊλάνδη όπου εκείνη είχε αρρωστήσει βαριά.

A breaking story: a crash involving a plane from #Russia

The Falcon-10 aircraft, owned by Athletic Group based in #Moscow was returning to the capital from #India where media say it was an "ambulance flight"

It disappeared from radar between #Afghanistan + #Tajikistan pic.twitter.com/t7hof7aFvj

