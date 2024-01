ΗΠΑ: Κατάσχεση προηγμένων ιρανικών όπλων που είχαν παραλήπτη τους Χούθι (φωτογραφίες)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι στις 11 Ιανουαρίου κατέσχεσαν προηγμένα ιρανικά συμβατικά όπλα που προορίζονταν για τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Πρόκειται για την πρώτη κατάσχεση «φονικών προηγμένων συμβατικών όπλων που προμήθευσε το Ιράν» στους Χούθι από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωσε που δημοσίευσε μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “κεντρική διοίκηση”).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα κοντά στην ακτή της Σομαλίας στα διεθνή ύδατα της Αραβικής Θάλασσας, συμμετείχαν το εκστρατευτικό USS LEWIS B PULLER, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV).

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis

On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024