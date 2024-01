Χαμενεΐ: Υπόσχεται σκληρή απάντηση για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση στο Ιράν

«Σκληρή απάντηση» υποσχέθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για την διπλή έκρηξη, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 103 άνθρωποι νωρίτερα σήμερα στο Ιράν. Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί, ανήμερα της τέταρτης επετείου του θανάτου του.

«Οι διαβολικοί εγκληματίες και εχθροί του ιρανικού έθνους για ακόμη μια φορά προκάλεσαν καταστροφή και μετέτρεψαν σε μάρτυρες έναν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στην Κερμάν», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας: «Θα υπάρξει σκληρή απάντηση σε αυτή την καταστροφή, Θεού θέλοντος».

Εξαιτίας των εκρήξεων τραυματίστηκαν, επίσης, εκατοντάδες άνθρωποι στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination.

The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8

