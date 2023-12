Ισραήλ σε Τουρκία: «Πάρτε εσείς τους τρομοκράτες της Χαμάς»

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, μετά από την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν στην πλατφόρμα X, όπου καλούσε την Άγκυρα να «φιλοξενήσει τους τρομοκράτες της Χαμάς».

«Θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς, για χάρη της ασφάλειας του Ισραήλ και για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της περιοχής. Είστε ευπρόσδεκτοι να φιλοξενήσετε στη χώρα σας τους τρομοκράτες της Χαμάς που δεν έχουν εξοντωθεί και φεύγουν από τη Γάζα» έγραψε συγκεκριμένα ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

The Hamas-ISIS terrorist organization will not exist in Gaza on the day after.

We will free Gaza from Hamas, for the sake of Israel's security and to create a better future for the residents of the region.

You @trpresidency are welcome to host in your country Hamas terrorists…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 2, 2023