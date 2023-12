Φιλιππίνες: Δραματική προειδοποίηση για «καταστροφικό τσουνάμι» μετά από σεισμό 7,6 ριχτερ

7,6 ρίχτερ συγκλόνισαν σήμερα το νησί Μιντανάο, στις νοτιοανατολικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), ενω ακολούθησε δραματική προειδοποίηση για τσουνάμι. Επί του παρόντος δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να είναι μέχρι στιγμής 6,4 ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το USGS.

A video footage showing the effects of the 7.5 Magnitude earthquake that hit Surigao Del Sur in Mindanao Philippines.

