Κριμαία: Πώς έχασε την γραμμή άμυνας με τα δελφίνια (δορυφορικές εικόνες)

Η Κριμαία έχασε μια παράκτια γραμμή άμυνας στη διάρκεια της «καταιγίδας του αιώνα» που έπληξε την προσαρτημένη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες. Τον ισχυρισμό αυτό έχουν διατυπώσει επίσης Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ειδικότερα, ο αναλυτής του Open-Source Intelligence (OSINT) MT Anderson δημοσίευσε στο X τις δορυφορικές φωτογραφίες από την είσοδο του λιμανιού στην πόλη της Σεβαστούπολης, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου. Είπε ότι τα φράγματα που κρατούσαν τα ειδικά εκπαιδευμένα δελφίνια της Ρωσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και της Κριμαίας «πιθανότατα έχουν φύγει».

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺

0.5M📸 from 28 Nov 2023. Still cloudy so only a view of the harbor entrance & the Frigate Pier.

-Dolphin pens are likely gone and the defenses are there but are they still functional?

-Admiral Makarov rode out the storm or she arrived shortly after pic.twitter.com/PwHt9vlsGr

— MT Anderson (@MT_Anderson) November 28, 2023