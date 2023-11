Ισραήλ – Χαμάς: Ελεύθεροι ακόμη 17 όμηροι – Στη Γάζα ο Νετανιάχου

Στην απελευθέρωση ακόμη 14 Ισραηλινών και τριών αλλοδαπών ομήρων προχώρησε η Χαμάς σήμερα, Κυριακή, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως απελευθέρωσε 13 Ισραηλινούς ομήρους, 3 Ταϊλανδούς και έναν Ρώσο.

Οι όμηροι οδηγήθηκαν μέσω οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, όπως συνέβη και με τις δύο προηγούμενες ομάδες ομήρων.

Οι 13 από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έφτασαν ήδη στο Ισραήλ και οι άλλοι τέσσερις είναι καθ’ οδόν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ αναμένεται εντός της ημέρας να απελευθερώσει 39 Παλαιστινίους κρατουμένους από ισραηλινές φυλακές.

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε προαναγγείλει την απελευθέρωση ενός ομήρου ρωσικής υπηκοότητας ως «απάντηση στις προσπάθειες» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και «της υποστήριξής του στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Based on information that was received from the Red Cross, 14 Israeli hostages and three foreign national hostages have been transferred to the Red Cross.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2023