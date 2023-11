Λονδίνο: Ακτιβιστές έσπασαν το προστατευτικό τζάμι σε πίνακα του Βελάσκεθ

Δύο ακτιβιστές για την προστασία του κλίματος της ομάδας Just Stop Oil συνέλαβε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, καθώς έσπασαν το προστατευτικό τζάμι σε διάσημο πίνακα της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Just Stop Oil στο X δείχνει τους ακτιβιστές να φορούν λευκά μπλουζάκια Just Stop Oil και να σπάνε το τζάμι που προστατεύει τον πίνακα «Rokeby Venus» του Ντιέγκο Βελάσκεθ του 17ου αιώνα με πορτοκαλί σφυριά ασφαλείας.

