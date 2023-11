Ισραηλινός στρατός: Δεκάδες μαχητές της Χαμάς νεκροί στη Γάζα – Βίντεο από τις επιχειρήσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του σκότωσαν «δεκάδες τρομοκράτες» καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

«Την περασμένη ημέρα, υπήρξαν πολυάριθμες απόπειρες επιθέσεων σε στρατεύματα των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων από σήραγγες και στρατιωτικά συγκροτήματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» ανέφερε σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τους «τρομοκράτες», εντόπισαν όπλα της Χαμάς και αποκάλυψαν φρεάτια σε σήραγγες «που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Ισραηλινά τεθωρακισμένα κατέστρεψαν επίσης «τρία παρατηρητήρια της Χαμάς» στη βόρεια Γάζα, ενώ πολλοί μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν σε μάχες.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και νέο βίντεο από τις μάχες στη βόρεια Γάζα.

IDF says ground forces continued the offensive in northern Gaza overnight.

It says infantry and tank forces led by the 460th Brigade encountered numerous attempts by Hamas operatives to come out of tunnels and attack troops. The forces killed several gunmen and located tunnels.… pic.twitter.com/XqjqM174JH

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 4, 2023