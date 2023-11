Δυτική Όχθη: Ο τρόμος των Ισραηλινών εποίκων, τους ξεριζώνει

Η ζωή στη Ζανούτα, ένα παλαιστινιακό χωριό στην κορυφή μιας ανεμοδαρμένης κορυφογραμμής στους λόφους της νότιας Χεβρώνας, βαθιά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεν ήταν ποτέ εύκολη. Η κοινότητα αποτελείται κυρίως από κτηνοτρόφους που εκτρέφουν κατσίκες και πρόβατα εν μέσω καυτών καλοκαιριών και των σκληρών χειμώνων του άγονου τοπίου, και οι οποίοι αρνούνταν σταθερά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργούν οι στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) από τη μία πλευρά, και οι ακραίοι Ισραηλινοί έποικοι από την άλλη.

Αλλά μετά από εβδομάδες έντονης βίας των εποίκων, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι 150 κάτοικοι της Ζανούτα πήραν την απόφαση να φύγουν. Ένοπλοι έποικοι – μερικοί με στολές εφέδρων του στρατού, άλλοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους – έχουν αρχίσει να εισβάλλουν στα σπίτια τους τη νύχτα, να ξυλοκοπούν ενήλικες, να καταστρέφουν και να κλέβουν, και να τρομοκρατούν τα παιδιά.

Μετά από δεκαετίες απεγνωσμένων αγώνων για να παραμείνουν στη γη τους, η κοινότητα αποφάσισε ότι έχασε την μάχη.

Τη Δευτέρα, άνδρες και γυναίκες κλαίγοντας κατεδάφιζαν τα σπίτια τους και φόρτωναν ηλιακούς συλλέκτες, ζωοτροφές και προσωπικά αντικείμενα σε φορτηγά.

“Είναι μια νέα Νάκμπα”, δήλωσε ο Ισά Αχμάντ Μπαγκντάντ, 71 ετών, αναφερόμενος στην εκδίωξη 700.000 Παλαιστινίων το 1948 μετά τη δημιουργία του Ισραήλ. “Η οικογένειά μου πηγαίνει στο Ραφάτ. Αλλά δεν γνωρίζουμε κανέναν εκεί. Δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά”.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς, οι παγιδευμένοι πολίτες δεν μπορούν να φύγουν- στη Δυτική Όχθη, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Israeli settlers, abetted by the IDF, are engaging in outrageous acts against Palestinians in the West Bank, comparable to 1948 when more than 700,000 Palestinians were forced off their land. Kudos to @Channel4News for bringing the story to the world.

pic.twitter.com/KUWNnQ311x

— John O’Brennan (@JohnOBrennan2) October 30, 2023