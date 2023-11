Ισραήλ: Πολεμικά πλοία και πολλά στρώματα αεράμυνας έναντι των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα (βίντεο)

Πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε το Ισραήλ, «σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και ως μέρος των αυξημένων αμυντικών προσπαθειών στην περιοχή».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ανάπτυξη των πυραυλικών σκαφών έγινε χθες μετά από αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης.

Χθες το Ισραήλ δέχθηκε πολλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν. Άλλος ένας στόχος αναχαιτίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Εϊλάτ, όπως ανακοινώθηκε.

IDF says it has bolstered the Red Sea area with Navy missile boats, following several missile and drone attacks by Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/tatWFq6iO8

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023