Παραιτήθηκε αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλοντας «γενοκτονία» στη Γάζα

Την παραίτησή του εξαιτίας της «αδυναμίας» του ΟΗΕ να «σταματήσει» αυτή που χαρακτήρισε «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες ο Κρεγκ Μόκαμπερ, διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας», τόνισε σε επιστολή του με ημερομηνία 28η Οκτωβρίου προς τον Φόλκερ Τουρκ, τον Ύπατο Αρμοστή. «Το ευρωπαϊκό, εθνικιστικό σχέδιο εποικισμού της Παλαιστίνης έχει εισέλθει στην τελική του φάση», αυτήν της «ταχείας καταστροφής των τελευταίων υπολειμμάτων της αυτόχθονης παλαιστινιακής ζωής» πρόσθεσε.

Ο ίδιος επέκρινε τις κυβερνήσεις της Δύσης, λέγοντας πως είναι «απόλυτα συνένοχες σε αυτή τη φρικιαστική επίθεση»: «Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αυτές αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να ‘εγγυηθούν την τήρηση’ της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά στην πραγματικότητα εξοπλίζουν ενεργά» το Ισραήλ για να συνεχίσει την επίθεση, «παρέχουν οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς τη συλλογή πληροφοριών» καθώς και «πολιτική και διπλωματική κάλυψη για τις φρικαλεότητες του Ισραήλ».

The #genocide we are witnessing in #Palestine is the product of decades of Israeli #impunity provided by the US & other western governments & decades of #dehumanization of the Palestinian people by western corporate media. Both must end now. Speak up for #HumanRights

— Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) October 30, 2023