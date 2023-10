Ιαπωνία: Ομηρία σε ταχυδρομείο

Ένας πιθανώς οπλισμένος άνδρας κρατά αδιευκρίνιστο αριθμό ομήρων σε ταχυδρομείο στον νομό Σάιταμα της Ιαπωνίας, βορειοδυτικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Γύρω στις 14:15 τοπική ώρα σήμερα (07:15 ώρα Ελλάδος) «ένας άνθρωπος αιχμαλώτισε ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο» στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης έχει στην κατοχή του αντικείμενο που μοιάζει με πυροβόλο όπλο.

