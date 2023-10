Λίβανος: Κυανόκρανος του ΟΗΕ τραυματίστηκε στα σύνορα με το Ισραήλ

Μέλος της ειρηνευτικής δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) τραυματίστηκε όταν οβίδες έπληξαν τη βάση της αποστολής κοντά στο χωριό Χούλα, στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, χθες, Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η UNIFIL.

Ο ισραηλινός στρατός και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση αφότου ξεκίνησε η σύγκρουση στη Γάζα πριν από τρεις εβδομάδες.

On Saturday, at around 10 pm, two mortar shells hit a UNIFIL base in the vicinity of the village of Houla, resulting in the injury of one peacekeeper who was promptly evacuated for medical treatment.

