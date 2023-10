5.785 νεκροί σε Ισραήλ και Γάζα στις δύο εβδομάδες πολέμου

Ο μαύρος κατάλογος των θυμάτων του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς μακραίνει συνεχώς. Η συντριπτική πλειονότητα των νεκρών είναι άμαχοι και μεταξύ αυτών πάρα πολλά παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρει πως η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς άφησε πίσω της 1.400 νεκρούς και 4.600 τραυματίες. Από τις 7 Οκτωβρίου, όταν εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ και εξαπέλυσε μία άνευ προηγουμένου σφαγή, έχει επίσης εκτοξεύσει, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις 6.900 ρουκέτες από τη Γάζα.

War With Hamas

2 week recap:

🔻6,900+ rockets fired from Gaza at Israel (450+ failed launches inside Gaza).

🔻1,400+ killed.

🔻4,600+ injured.

🔻200+ hostages taken.

🔻1,000+ Hamas terrorists neutralized, many after infiltrating Israel.

🔻Dozens of senior Hamas terrorist…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023