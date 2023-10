Πυκνώνουν τα σημάδια για χερσαία επέμβαση στη Γάζα – Έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στα σύνορα

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο ανταποκριτής του CNN στη Μέση Ανατολή, Νικ Ρόμπερτσον, κάνει λόγο για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα.

Μετά τις επισκέψεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, θεωρείται ότι πλησιάζει η ώρα της επέμβασης χερσαίων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται αξιωματούχους του Ισραήλ, οι Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν δώσει στον στρατό το «πράσινο φως» για να εισέλθει στη Γάζα, και πλέον εναπόκειται στον στρατό να αποφασίσει πότε θα εισβάλει.

Missiles reportedly fired at Israel from Yemen, the prospects of ground maneuvers and the readiness of the IDF. That and more on @cnni with @ErinBurnett pic.twitter.com/97MoVjo4xh

— Jonathan Conricus (@jconricus) October 20, 2023