Μπάιντεν: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων δεν έχει τίποτα να κάνει με τις αποκρουστικές επιθέσεις της Χαμάς

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προσπαθεί να διαχωρίσει τη στάση απέναντι στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και τον παλαιστινιακό λαό.

«Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις αποκρουστικές επιθέσεις της Χαμάς και υποφέρουν ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων» έγραψε χαρακτηριστικά.

We must not lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas’s appalling attacks, and are suffering as a result of them.

