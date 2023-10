Νετανιάχου: Θα συντρίψουμε τη Χαμάς – Συνεδριάζει για πρώτη φορά η κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων χάθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς, αλλά και των στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα μας λυγίσει, αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή».

