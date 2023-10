Η Χαμάς απελευθέρωσε μια γυναίκα και δυο παιδιά

Στην απελευθέρωση ομήρων προχώρησε η Χαμάς, σύμφωνα με το AlJazeera. Ειδικότερα, βίντεο δείχνει μια γυναίκα και δύο παιδιά να βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο κοντά σε φράχτη. Ενδέχεται το σημείο αυτό να είναι σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Στο βίντεο φαίνονται και άνδρες που πιθανώς είναι μαχητές της Χαμάς.

«Απελευθερώθηκαν μια ισραηλινή έποικος και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», αναφέρει ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία.

#BREAKING Hamas released an Israeli woman and her two children. pic.twitter.com/Towia58mxU

— Clash Report (@clashreport) October 11, 2023