Σύγκρουση Χαμάς- Ισραήλ: Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι μάχες- Πάνω από 1.100 νεκροί

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Περισσότεροι από 700 Ισραηλινοί, οι περισσότεροι άμαχοι, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που ξέσπασαν έξω από τη Λωρίδα της Γάζας το πρωί του Σαββάτου. Περίπου 260 σοροί ανασύρθηκαν στον χώρο μουσικού φεστιβάλ που λάμβανε χώρα κοντά στα βόρεια σύνορα της Γάζας. Στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες.

