WSJ: «Το Ιράν βοήθησε στον σχεδιασμό της επίθεσης επί εβδομάδες»

Το Ιράν βοήθησε στον σχεδιασμό της επίθεσης στο Ισραήλ επί αρκετές εβδομάδες, ανέφεραν ανώτερα στελέχη της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο σχεδιασμός της επίθεσης ξεκίνησε από τον Αύγουστο, κατά τις ίδιες πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Ακολούθησαν, δε, συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν ενέκρινε την έναρξη της επίθεσης σε συνάντηση στη Βηρυτό την περασμένη Δευτέρα.

