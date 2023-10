Μεσανατολικό: Και Δυτικοί, νεκροί ή αιχμάλωτοι της Χαμάς

«Είμαστε συντετριμμένοι που πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας ότι ο μικρός αδελφός μας Νάθανελ Γιανγκ σκοτώθηκε χθες στα σύνορα της Γάζας» ανέφερε με ανάρτησή της στο Facebook, η οικογένεια ενός 20χρονου Βρετανού από το βόρειο Λονδίνο, ο οποίος υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό, και σκοτώθηκε χθες στα σύνορα της Γάζας.

Η Jewish News έγραψε ότι ο Νάθανελ Γιανγκ είναι ένας από τους πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε επίθεση παλαιστίνιων ενόπλων.

Ένας άλλος Βρετανός αγνοείται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο.

A British man has been allowed to serve in the Israeli army

Sadly (wink wink) he is dead, so tragic (wink wink)

But imagine if a British man went to fight against Israel?

He’d be labelled a t*rrorist, have his citizenship stripped from him and he’d be exterminated or jailed pic.twitter.com/eUq6gX4zP1

— NOT Xavier Palfreman (@xavierjp__1) October 8, 2023