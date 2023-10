Ισραήλ: Αγνοούμενος 26χρονος μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Ένας 26χρονος Βρετανός που εργαζόταν ως security σε ένα πάρτι στην έρημο του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος, ανακοίνωσε την Κυριακή η ισραηλινή πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι είναι αιχμάλωτος.

Η μητέρα του δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Jewish News ότι είχε μιλήσει μαζί του την ώρα που γίνονταν οι επιθέσεις.

«Τότε, περίπου στις 5.30 π.μ., έστειλε μήνυμα για να πει: “το σήμα είναι πολύ κακό, όλα καλά, θα σε κρατάω ενήμερη, στο υπόσχομαι” και ότι με αγαπάει, είπε.

