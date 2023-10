ΗΠΑ: Προσοχή στα αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προέτρεψε τις αεροπορικές εταιρείες και τους πιλότους να προσέχουν ιδιαίτερα όταν πετούν στον ισραηλινό εναέριο χώρο, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

Η προειδοποίηση της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής εναέριας κυκλοφορίας αντικατοπτρίζει και την ανάλογη εντολή που εκδόθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν περισσότερες από 80 πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι το βράδυ του Σαββάτου – περίπου το 14% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων – λόγω της επίθεσης από την Χαμάς, σύμφωνα με την FlightAware.

Η Delta Air Lines και η American Airlines ακύρωσαν πτήσεις το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ της Κυριακής από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το Τελ Αβίβ, αν και μια πτήση επιστροφής της Delta μπόρεσε να αναχωρήσει από το Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου.

Israel, the West Bank and Gaza: U.S. citizens seeking to be in touch with the U.S. Embassy in Israel, please click this link: https://t.co/QAfd7wjh7t or call +1-888-407-4747. For additional info, see: https://t.co/Ui98PObv8M pic.twitter.com/PvpnsuP36s

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 7, 2023