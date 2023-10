Αίγυπτος: Αστυνομικός άνοιξε πυρ σε λεωφορείο με Ισραηλινούς τουρίστες – 3 νεκροί

Τουλάχιστον δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν όταν ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου γεμάτο Ισραηλινούς τουρίστες στην Αίγυπτο, σύμφωνα με εβραϊκά και αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών, 2 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, καθώς και ένας Αιγύπτιος. Το αραβικό RT αναφέρει ότι δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν μάλιστα από πυρά αστυνομικού, ενώ η Walla News αναφέρει ότι έχει λάβει είδηση για έναν Ισραηλινό νεκρό και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με το RT Arabic, μια πηγή ασφαλείας λέει ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε με το όπλο του εναντίον της ισραηλινής τουριστικής ομάδας στην περιοχή Amoud Al-Sawari της Αλεξάνδρειας.

🚨Breaking News🚨

Just heard on @TalkTV on @petercardwell's show that three Israeli tourists in Alexandria in Egypt have been shot dead by a policeman.

It appears the bodies are being taken away by ambulances. pic.twitter.com/Cbt8vmmvzt

— David Atherton (@DaveAtherton20) October 8, 2023