Το πλήγμα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ- Πώς απάντησε ο στρατός (βίντεο)

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα πλήγματα της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές υποδομές στην αμφισβητούμενη περιοχή Φάρμες Σεμπάα που ελέγχεται από το Ισραήλ. Αντίστοιχα, κυκλοφορούν βίντεο με την απάντηση του Ισραήλ.

Οι Φάρμες Σεμπάα είναι μια λεπτή λωρίδα αμφισβητούμενης επικράτειας κατά μήκος των λιβανικών συνόρων στα Υψίπεδα του Γκολάν, συριακό έδαφος το οποίο το Ισραήλ έχει καταλάβει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967. Η περιοχή υπήρξε σημείο ανάφλεξης για σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων για δεκαετίες.

#BREAKING: Mortars were reportedly launched from #Lebanon into the Chebaa Farms and Kfar Chouba areas, hitting a military post. Soon after #Israel responded with its own bombs along the edges of the area. #لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/SJYHic4mcm

— Nicholas Frakes | نيكولاس فريكس (@nicfrakesjourno) October 8, 2023