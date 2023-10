Πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ: Στους 100 οι όμηροι της Χαμάς

Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ και την επιχείρηση εναντίον των θέσεών της που ακολούθησε από το εβραϊκό κράτος, «σημαντικός αριθμός» Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών κρατούνται όμηροι από την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση.

Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί. Η ισραηλινή πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το πρωί της Κυριακής τον πρώτο απολογισμό, σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ο αριθμός των Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών που έχουν απαχθεί ανέρχεται στους 100.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως απελευθερώθηκαν όμηροι στο κιμπούτς Μπεερί (σ.σ. κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας).

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται επίσης ότι πάνω από 300 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 1.800 έχουν τραυματιστεί.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Ισραήλ.

🚨 Operational Update: pic.twitter.com/hJlnftPmJN

— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 8, 2023