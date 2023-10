Ισραήλ: Απελευθέρωσαν όμηρους που κρατούσε η Χαμάς

Περίπου 18 ώρες μετά την εισβολή μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, απελευθερώθηκαν όμηροι στο κιμπούτς Μπεερί (σ.σ. κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας), όπως μεταδίδει η ισραηλινή τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, «εξουδετερώθηκαν» οι ένοπλοι που κρατούσαν ομήρους σε εστιατόριο.

Ο αριθμός των ομήρων που απελευθερώθηκαν δεν έχει διευκρινιστεί.

