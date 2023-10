Μεσανατολικό: Η πιο θανατηφόρα σύγκρουση εδώ και δεκαετίες – Τι ξέρουμε μέχρι τώρα

Η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος αιφνιδιασμός των ισραηλινών δυνάμεων, ξεκίνησε το πρωΐ του Σαββάτου, μετά από μια αιφνιδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς, η οποία εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας και πιάνοντας ομήρους Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες.

Το ξέσπασμα βίας έχει αφήσει «περισσότερους από 200 νεκρούς» και «περισσότερους από 1.000 τραυματίες» από την ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που κατηγόρησε τη Χαμάς για «σφαγές αμάχων», και 232 νεκρούς στην παλαιστινιακή πλευρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, όπου το ισλαμιστικό κίνημα βρίσκεται στην εξουσία από το 2007.

Οι επίσημοι αυτοί απολογισμοί είχαν γίνει γνωστοί μέχρι τις 00:30 ώρα Ελλάδας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

«Αυτή δεν είναι μια απλή επιχείρηση ή ένας ακόμη κύκλος βίας, αλλά ένας πόλεμος (…) και θα τον κερδίσουμε», δήλωσε νωρίς το πρωί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το βράδυ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια «μαύρη μέρα» για το εβραϊκό κράτος και ορκίστηκε ότι ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» για να «καταστρέψει τις δυνατότητες» της Χαμάς, υποσχόμενος να μετατρέψει τα κρησφύγετα της παλαιστινιακής οργάνωσης σε «ερείπια».

«Βρισκόμαστε κοντά στο να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη», είπε από την πλευρά του το απόγευμα ο Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτης της Χαμάς.

Η επίθεση έρχεται την τελευταία ημέρα της εβραϊκής γιορτής Σουκότ στο Ισραήλ και μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση 50 ετών από την έναρξη του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1973 που αιφνιδίασε εντελώς το Ισραήλ και έγινε κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (εβραϊκή Ημέρα της Εξιλέωσης). Εκείνος ο πόλεμος οδήγησε στον θάνατο 2.600 Ισραηλινών και σε τουλάχιστον 9.500 νεκρούς και αγνοούμενους από την αραβική πλευρά σε τρεις εβδομάδες μαχών.

Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με ομοβροντία ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας, προς ισραηλινές πόλεις κοντά στον φράκτη του θύλακα με την ισραηλινή επικράτεια, αλλά και βαθύτερα στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Εκμεταλλευόμενοι το στοιχείο του αιφνιδιασμού, μαχητές της Χαμάς με οχήματα, ακόμη και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα, πέρασαν το επιβλητικό φράγμα ασφαλείας που έχει στήσει το Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, και οι ισλαμιστές μαχητές επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις και σε αμάχους Ισραηλινούς πολίτες στους δρόμους.

The Qassam Brigades, Hamas’ military wing, released footage purportedly showing their take over of an Israel military site near the border fence.

The video showed the fighters exchanging fire with Israeli soldiers, who were later filmed dead. pic.twitter.com/L7l4pg4cMd

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2023