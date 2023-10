Φιλιππίνες: Απειλή για βόμβες σε αεροπλάνα – Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα αεροδρόμια στις Φιλιππίνες, έπειτα από ανώνυμη απειλή για βόμβες σε αεροσκάφη που αναχωρούν από τη Μανίλα προς διάφορους προορισμούς.

Σύμφωνα με την τοπική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας σε 42 εμπορικά αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, ενώ αξιολογείται η αξιοπιστία της απειλής.

Η προειδοποίηση εστάλη μέσω email στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και αφορούσε απειλή για τις πτήσεις που αναχωρούν από την πρωτεύουσα Μανίλα με προορισμό το Νταβάο, το Μπικόλ και τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του Παλαουάν και του Σεμπού.

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τις αερομεταφορές έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα υπόμνημα με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου, με την εντολή που δόθηκε στους υπεύθυνους ασφαλείας αεροδρομίων να ενισχύσουν τα μέτρα ασφάλειας, να ελέγχουν επισταμένως τις αποσκευές και να επιτηρούν σε 24ωρη βάση μετά το προειδοποιητικό email.

Πηγή στις Philippines Airlines, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι ο αερομεταφορέας λειτουργεί όπως συνήθως. Εκπρόσωπος της Cebu Pacific Air δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρία «ακολουθεί τα συνήθη πρωτόκολλα».

Ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα από την πλευρά του ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις σε όλους τους τερματικούς σταθμούς στο διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλα.

The Philippines has placed all its commercial airports on heightened alert after an anonymous warning that bombs could go off on planes headed out of Manila, including to several tourist hotspots, its civil aviation authority said https://t.co/skuJE0VSXt

— Reuters (@Reuters) October 6, 2023