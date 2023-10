Ιαπωνία: Δεύτερη φάση ρίψης των υδάτων από τη Φουκουσίμα στη θάλασσα

Άρχισε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί η δεύτερη φάση της ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένων υδάτων από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας.

Η δεύτερη φάση της ρίψης άρχισε στις 10:18 (σ.σ. ώρα Ιαπωνίας· στις 04:18 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε εκπρόσωπος της Tokyo Electric Power Company.

Η διαχειρίστρια TEPCO άρχισε να ρίχνει στον Ειρηνικό Ωκεανό την 24η Αυγούστου ποσότητες νερού που είχαν χρησιμοποιηθεί για να ψυχθούν οι τρεις αντιδραστήρες του εργοστασίου Φουκουσίμα Νταϊίτσι (βορειοανατολική Ιαπωνία) οι οποίοι είχαν υποστεί τήξη μετά τον σεισμό και το καταστροφικό τσουνάμι του 2011.

#UPDATE Japan began releasing a second batch of wastewater from the Fukushima nuclear plant, its operator said Thursday.

The water discharge began at 10:18 am (0118 GMT), a Tepco spokesman told AFP. It followed the first discharge on August 24, when Japan released some of the…

— AFP News Agency (@AFP) October 5, 2023